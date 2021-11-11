Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ Pereira gönderilecek mi? Ali Koç'tan flaş açıklama: Büyük değişikliğe gidecek ortam...

SPOR HABERİ Pereira gönderilecek mi? Ali Koç'tan flaş açıklama: Büyük değişikliğe gidecek ortam...

Spor haberi... Son günlerde yaşanılan puan kayıpları sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira'nın takımda geleceği tartışılmaya devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:17 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:37
SPOR HABERİ Pereira gönderilecek mi? Ali Koç'tan flaş açıklama: Büyük değişikliğe gidecek ortam...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarında teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini ve şu anda B planlarının bulunmadığını açıkladı. İşte Ali Koç'un sözleri...

"FENERBAHÇE'DE KREDİ AZ"
"Burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan, yöneticiysen, teknik direktörsen, futbolcuysan hoşgörü, kredi azdır. Bu ne yazık ki geldiğimiz noktadır, son 15-20 yılda. Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok."

"YARIM KALAN HİKAYESİ VAR"
"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak"

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor