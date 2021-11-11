Hulusi Belgü’den ‘kongre’ çağrısı

Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Ali Koç'un bu sezon da şampiyon olamaması halinde olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Belgü, "Ali Koç, 4 yıllık başkanlık döneminde beklentilerin çok uzağında kaldı. Son mağlubiyetlerin ardından sessiz kalması teknik direktörü ve kendisini, taraftarlarla karşı karşıya getirmiştir. F.Bahçe camiasının bir sezon daha şampiyon olamamaya tahammülü yoktur. Başkanın yapması gereken hocasının ve futbolcuların yanında olduğunu söylemesi, şampiyonluğun kazanılamaması halinde kongreye gideceğini açıklamasıdır" dedi.