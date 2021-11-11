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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın karnesi Başkan Ali Koç'un koltuğunu sallıyor

Başkan Ali Koç bugün saat 16.00’da FBTV’de konuşacak. Pereira ve takımın durumunu değerlendirecek. Son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kötü karnesi Başkan Ali Koç'un da koltuğunu sallamaya başladı. Son karşılaşmada Kadıköy'de yönetim istifa sözleri yankılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın karnesi Başkan Ali Koç'un koltuğunu sallıyor

Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bugün konuşacak. FBTV'de saat 16.00'da camianın karşısına çıkacak olan Koç gündemi değerlendirecek. Başkanın başta Vitor Pereira'nın geleceği ve takımın performansıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Koç'un ayrıca taraftarların, Kadıköy'deki son iki karşılaşmada yaptıkları 'yönetim istifa' tezahüratları, bazı oyuncuların Vitor Pereira'dan memnun olmadığı iddiaları ve olağanüstü kongre konusunda görüşlerini dile getireceği ifade edildi.

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