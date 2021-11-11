FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Miguel Crespo'ya takım aranıyor!

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığını yazdı. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar konratı bulunuyor.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya gelen Miguel Crespo kariyerine Feirense'de başladı. 2019'da Braga'nın B takımından Estoril Praia'ya transfer olan Crespo, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 5 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.