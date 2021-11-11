FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe 'nin yıldız ismi Miha Zajc , Slovenya'nın Slovakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına katıldı. Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de konuştu.

"Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olursa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."