Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımlarından GEnoa'da kiralık olarak tamamlayan Miha Zajc, sezon başında sürpriz bir şekilde takımda kalmıştı. Ayrılması beklenen isimlerin başında gelen yıldız isim, milli takım kampında geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Miha Zajc'ın sözleşme açıklaması ve detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 18:28 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 18:35
FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc, Slovenya'nın Slovakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına katıldı. Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

"TEKLİFLER OLURSA DOĞRU OLANI SEÇERİM"

Akşam gazetesinin derlediği habere göre; kendisine yöneltilen transfer sorusuna yanıt veren Zajc, şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

"Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olursa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

"DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"

Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın durumu hakkında da konuştu ve "Bir süredir birlikteyiz, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bence koordinasyon daha iyi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan flaş sözleşme açıklaması!

Bu sonuçlara yansımayabilir ama bu yönde devam etmeliyiz. Düzeltmemiz gereken birkaç şey var ama bu bir süreç. Yaptığımız şeye odaklanmalı, teknik heyete güvenmeliyiz ve o zaman daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

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