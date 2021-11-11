FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

Kulüp televizyonundan kamuoyuna ve camiaya seslenecek olan Koç'un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yaşadığı puan kayıplarının nedenlerine ve bunları en kısa sürede nasıl düzelteceklerine yönelik olması beklenen açıklamada Koç'un şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.