Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan ve son dakika penaltısıyla beraberliği kurtaran sarı-lacivertlilerde taraftarlar 'yönetim istifa' protestolarında bulundu. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Kanarya'da başkan Ali Koç eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor. Yaşanan olumsuz tablo sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonundan açıklamalarda bulunacak. Camiaya seslenecek Koç'un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor. Peki Ali Koç istifa edecek mi? Konuşacağı gündem konuları neler? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:31
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor beraberliği sonrası da istifaya davet edilen, Divan Kurulu'nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bozuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

Kulüp televizyonundan kamuoyuna ve camiaya seslenecek olan Koç'un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yaşadığı puan kayıplarının nedenlerine ve bunları en kısa sürede nasıl düzelteceklerine yönelik olması beklenen açıklamada Koç'un şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

HOCA DEĞİŞİMİ OLACAK MI?
-Özellikle son Kayserispor maçının ardından hoca değişikliği gündeme geldi mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

FARIOLI İLE TEMAS VAR MI?
-Vitor Pereira'ya alternatif olarak Farioli, Daum, Şenol Güneş ile temasa geçildi mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

SORUN SAMANDIRA MI?
-Samandıra'da bir sıkıntı var mı? 4 karşılaşmada yaşanan 11 puanlık kaybı neye bağlıyorlar?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

DERBİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?
-Üst üste gelen kayıpların ardından Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri ne?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

GALATASARAY'A KAYBEDİLİRSE...
-Derbide alınacak olumsuz bir sonucun ardından yönetimin tepkisi ne olacak?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜ MÜ?
-Tribünlerden yükselen 'İstifa' seslerinin ardından görevi bırakmayı planladı mı, planlıyor mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ne konuşacak? Değişim ve istifa...

TAKVİYE OLACAK MI?
-Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda devre arasında hangi bölgelere transfer yapılacak?

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor