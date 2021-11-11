Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste alınan kayıplar sonrası Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un canlı yayında Mesut Özil ile ilgili söylediği sözler gündeme oturdu. Koç'un Mesut Özil için söylediği, "Ticareti bırakıp sahaya odaklansın" sözleri taraftarlardan tepki çekti. Peki Mesut Özil'in ticari yatırımları neler? İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:19 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:23
FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

Ligde henüz 12 hafta geçmesine rağmen üst üste alınan başarısız sonuçlar Fenerbahçe'de kaos ortamı yaşanmasına neden oldu. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maç sonunda sadece 5 puan toplayabildi.

Kötü gidişin ardından taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç'u protesto ederek istifaya davet etti. Özellikle 4 yıllık başkanlık döneminde sportif açıdan başarısız olan, yaptığı transferler ve harcamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Ali Koç'a sarı-lacivertli camiada tepki arttı. Başkan Ali Koç ise bugün FB TV'de katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi ve Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlikle ilgili gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Mesut'un daha çok oynamak istediğini söylerken; yıldız ismin ticari yatırımları nedeniyle saha için konsantrasyonunu sağlayamadığını iddia etti. İşte Ali Koç'un Mesut Özil hakkındaki sözleri:

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

"VAN PERSIE ALGISI"
"Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut daha sık oynamak istiyor; oynamaya aç. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Hocamızın da ona karşı bir önyargısı yok. Sezon başından beri bir Robin van Persie algısı yaratılmaya çalışılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

"TİCARİ İŞLERİ BIRAKMALI"

Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ali Koç'un Mesut Özil hakkındaki sözleri sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti. Yıldız ismin canlı yayında bu şekilde eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Fenerbahçe taraftarları "Ali Koç Mesut Özil'i taraftarın önüne attı" yorumlarında bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

İŞTE MESUT ÖZİL'İN TİCARİ FAALİYETLERİ

Peki Ali Koç'un tepki göstermesine neden olan Mesut Özil'in ticari faaliyetleri neler? Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in derlediği habere göre, Mesut Özil'in hangi yatırımları var?

KENDİ GİYİM MARKASINI YARATTI

Bir dönem Adidas ile sponsorluk anlaşması bulunan Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan kadro dışı kalması sonrası Adidas ile olan sözleşmesi uzatılmadı. Yıldız isim bu gelişme sonrası kendi spor markasını kurarak ürünler üretmeye başladı. Markayla ilgili ilk tanıtımını 2020 yılında yapan Mesut Özil'in o dönem markayı geliştirmek için tüm yoğunluğunu vereceği ifade edildi. M10 adını verdiği markayla birlikte birçok ürün üreten Mesut Özil, hala bu ürünlerin satışına internet üzerinden devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

TİCARET İÇİN SEZON BAŞINDA KATAR'A GİTTİ

Sezonun ilk haftalarında Katar'a ziyarette bulunan Mesut Özil'in bu yolculuğu uzun süre konuşulmuştu. Özil'in devre arasında takımdan ayrılarak Katar'a transfer olacağı iddialarına menajeri Erkut Söğüt yanıt vermiş ve Katar ziyaretinin "ticari işler" için olduğu belirtilmişti. Menajer Söğüt o ziyareti "Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti." sözleriyle özetlemişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

KRİPTO PARA ÇIKARIYOR


Fenerbahçe saha içerisinde üst üste başarısız sonuçlar alırken, Mesut Özil'in sosyal medya hesabından kendi kripto parasını çıkaracağını duyurması bardağı taşıran son damla oldu. 9 Ekim'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil "Heyecan verici şeyler yakında" ifadelerini kullanmıştı. Özil'in bu paylaşımının kendi markasıyla ilgili olduğu çok geçmeden anlaşılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

9 Kasım'da yaptığı son açıklamayla ise kripto parasının adını duyuran Mesut Özil'in Fenerbahçe'den çok ticari faaliyetlerini ön plana koyduğu iddia edildi. Özil kripto parasının adının "M10 Token" olacağını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

PEREIRA İLE SORUN YAŞIYOR

Sezon başından bu yana yeterli derecede forma şansı bulamadığını belirten Mesut Özil, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile de sorun yaşıyor. Özellikle Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından sonra yaşananlar ikili arasında kriz olduğunu gözler önüne serdi. Maçta yaklaşık 40 dakika boyunca ısınmasına rağmen oyuna giremeyen Mesut Özil, antrenman yeleğini Pereira'nın önüne attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri... (FB spor haberi)

ANTWERP MAÇINDA ŞİŞELERİ TEKMELEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin içeride oynadığı Antwerp maçında da etkisiz bir oyun ortaya koyan Mesut Özil, 66. dakikada Pereira tarafından oyundan alınmıştı. Taraftar tarafından da protesto edilen yıldız isim kenara gelirken yedek kulübesi önünde bulunan su şişelerini tekmeleyerek tepkisini gösterdi.

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