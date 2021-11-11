Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı! Ali Koç'tan ziyaret!

Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı! Ali Koç'tan ziyaret!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasına Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklara başladı. Başkan Ali Koç da hazırlıkları yerinde izledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:35
Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı! Ali Koç'tan ziyaret!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler antrenmanı takip etti. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.

DİĞER
Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!
Trabzonspor'dan Uğur Çiftçi çıkarması! Rıza Çalımbay teklifi duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor