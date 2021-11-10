Szalai’ye 20 milyon euro

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de vazgeçilmezlerden biri olan ve devlerin listesine giren Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Macar stoperin 20 milyon euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de vazgeçilmezlerden biri olan ve devlerin listesine giren Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Macar stoperin 20 milyon euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Senelik 4 milyon euro net maaş alacağı da belirtilen 23 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.