Serdar dönüyor

A Milli Takım'ın Norveç ile 8 Ekim'de oynadığı maçta gözüne aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalan Serdar Aziz, derbiye yetişecek. Uzun süredir takımdan ayrı kendisine verilen programı uygulayan tecrübeli stoperin bu hafta içinde takımla çalışmalarda yer alması bekleniyor.
A Milli Takım'ın Norveç ile 8 Ekim'de oynadığı maçta gözüne aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalan Serdar Aziz, derbiye yetişecek. Uzun süredir takımdan ayrı kendisine verilen programı uygulayan tecrübeli stoperin bu hafta içinde takımla çalışmalarda yer alması bekleniyor. Teknik heyetin şans vermesi halinde Serdar'ın 21 Kasım'daki Galatasaray maçında da oynayabileceği belirtiliyor