Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Zorya'ya flaş Allahyar Sayyadmanesh cevabı!

Fenerbahçe'den Zorya'ya flaş Allahyar Sayyadmanesh cevabı!

Fenerbahçe, Zorya'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibinin yaptığı 'opsiyon tarihini uzatma' teklifine olumsuz cevap verdi. İranlı golcü böylece, önümüzdeki ocak ayında Zorya'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:35
Fenerbahçe'den Zorya'ya flaş Allahyar Sayyadmanesh cevabı!

Ukrayna Ligi takımlarından Zorya, Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İranlı santrforu kiralayan Zorya, Fenerbahçe'ye Allahyar'ın satın alma opsiyonunun kullanma süresini aralıktan hazirana çekmek için teklif yaptı.

Bu talebi değerlendirmeye alan sarı - lacivertli yönetim ret kararını Ukrayna Kulübü'ne iletti.

Öte yandan Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht de Allahyar için devreye girdi.

Belçika basınında çıkan habere göre; Anderlecht, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak ve oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacak.

Bu sezon Zorya formasıyla 19 maça çıkan 20 yaşındaki santrfor, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor