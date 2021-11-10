FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Altay Bayındır'ın yerine o isim geliyor

Altay Bayındır'ın 4 ay sahalardan uzak kalacak olması, Berke Özer'in de Kayserispor maçında güven vermemesi Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi. Ara transfer döneminde yerli bir kaleciyi kadrosuna katmayı planlayan sarı- lacivertlilerin ilk hedefinin Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.



Kanarya'nın Çaykur Rizespor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki file bekçisi için kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.





