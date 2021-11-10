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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Altay Bayındır'ın yerine o isim geliyor

Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığı, Berke Özer'in ise son Kayserispor maçındaki özgüvensiz hareketleri nedeniyle devre arasında kaleye takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasına Rizespor'da forma giyen milli file bekçisi Gökhan Akkan'ı aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! İşte Altay Bayındır'ın yerine düşünülen isim

Altay Bayındır'ın 4 ay sahalardan uzak kalacak olması, Berke Özer'in de Kayserispor maçında güven vermemesi Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi. Ara transfer döneminde yerli bir kaleciyi kadrosuna katmayı planlayan sarı- lacivertlilerin ilk hedefinin Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! İşte Altay Bayındır'ın yerine düşünülen isim

Kanarya'nın Çaykur Rizespor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki file bekçisi için kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! İşte Altay Bayındır'ın yerine düşünülen isim

Sarı-lacivertlilerin alternatif olarak da altyapısından yetişen ve şu anda Kasımpaşa kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran'ı listesine aldığı iddia ediliyor. 32 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'in öne çıkanları arasında yer alıyor.

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