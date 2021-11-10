FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Süper Lig'de 12 maç sonunda 17 gol atan ve kalesinde 15 gol gören sarı-lacivertliler, hem savunma hem de hücum konusunda beklentilerin altında kaldı.