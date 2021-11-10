Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira sonrası düşündüğü isim olduğu iddia edilen Farioli'nin sözleşmesinde yer alan madde gündeme oturdu. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan maddenin Fenerbahçe için olumlu olabileceği ifade ediliyor. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları ve sözleşmede yer alan dikkat çekici madde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:51
FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Süper Lig'de 12 maç sonunda 17 gol atan ve kalesinde 15 gol gören sarı-lacivertliler, hem savunma hem de hücum konusunda beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Kayserispor maçında son dakika penaltısıyla 1 puanı kurtaran sarı-lacivertlilerin, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

FARIOLI İDDİASI!
Geçen sezon geldiği Fatih Karagümrük'te oldukça başarılı olan ve takımına pozitif bir futbol oynatan Francesco Farioli ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Fenerbahçe - Farioli flörtünden sonra İtalyanların ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Farioli'yi istediğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

NEWCASTLE'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ!
Arap sermayesine satılan Newcastle United da kısa süre öncesine kadar İtalyan teknik adam Fairoli'yi takip ediyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI!
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Fatih Karagümrük kulübü ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. Farioli'nin sözleşmesinde 'Başka bir takımdan teklif alması durumunda ayrılabilir' maddesinin olduğu da öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor