FENERBAHÇE HABERLERİ: Francesco Farioli'nin sözleşmesinde flaş madde!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Süper Lig'de 12 maç sonunda 17 gol atan ve kalesinde 15 gol gören sarı-lacivertliler, hem savunma hem de hücum konusunda beklentilerin altında kaldı.
Kayserispor maçında son dakika penaltısıyla 1 puanı kurtaran sarı-lacivertlilerin, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve teknik direktör değişikliği gündeme geldi.
FARIOLI İDDİASI!
Geçen sezon geldiği Fatih Karagümrük'te oldukça başarılı olan ve takımına pozitif bir futbol oynatan Francesco Farioli ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi.