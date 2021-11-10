FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Max Meyer!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynadığı maçta attığı gol ve futboluyla göz dolduran Max Meyer bir anda tüm Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Kendisi hakkında takımdan gönderileceğine dair dedikodular bir anda kesilmişti.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre Alman futbolcunun ligde oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamasına karşı ortaya koyduğu futbol umutları bir anda kırdı. Max Meyer'in kulüp bulunması durumunda gönderileceği iddia ediliyor.

