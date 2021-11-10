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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Max Meyer!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa Ligi'nde 3-0 kazanılan Antwerp mücadelesinde gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki olumsuz yorumları rafa kaldırdığı Max Meyer, Kayserispor karşısında etkisiz kalarak camiayı üzdü. Alman futbolcunun takımdan gönderilmesinin yeniden gündeme geldiği iddia ediliyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Max Meyer!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynadığı maçta attığı gol ve futboluyla göz dolduran Max Meyer bir anda tüm Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Kendisi hakkında takımdan gönderileceğine dair dedikodular bir anda kesilmişti.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre Alman futbolcunun ligde oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlamasına karşı ortaya koyduğu futbol umutları bir anda kırdı. Max Meyer'in kulüp bulunması durumunda gönderileceği iddia ediliyor.

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