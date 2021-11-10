Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de isyan bayrağı! 2 yıldız ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de isyan bayrağı! 2 yıldız ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de çok flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin kaptanı Mesut Özil ve Dimitrios Pelkas, Başkan Ali oKç ile görüşerek "Pereira takımın başında kalacaksa devre arasında ayrılmak istiyoruz" dediler. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de isyan bayrağı! 2 yıldız ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından takım içindeki huzursuzluk da üst düzeye çıktı. Takvim'in haberine göre; takımda istedikleri süreyi alamadıkları gibi sisteme uyum sağlamakta zorluk yaşadıklarını düşünen kaptan Mesut Özil ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek sıkıntılarını dile getirdiler.

Her iki oyuncunu da Pereira ile devam edilmesi durumunda devre arasında başka takıma transfer olmak istediklerini söylediği iddia edildi. Mert Hakan, Sosa ve İrfancan'ın da benzer görüşleri olduğu da ifade edildi.

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