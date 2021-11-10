FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de isyan bayrağı! 2 yıldız ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından takım içindeki huzursuzluk da üst düzeye çıktı. Takvim'in haberine göre; takımda istedikleri süreyi alamadıkları gibi sisteme uyum sağlamakta zorluk yaşadıklarını düşünen kaptan Mesut Özil ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek sıkıntılarını dile getirdiler.

Her iki oyuncunu da Pereira ile devam edilmesi durumunda devre arasında başka takıma transfer olmak istediklerini söylediği iddia edildi. Mert Hakan, Sosa ve İrfancan'ın da benzer görüşleri olduğu da ifade edildi.