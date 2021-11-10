Direkleri en çok döven takım!

Kayseri ile 2-2 biten maçta 4 topu direkten dönen Fenerbahçe, bu sezon alanda zirveye çıktı! Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 hafta sonunda rakip kaleye 160 şut çekerken, bunların 6'sı direkte patladı.
Kayseri ile 2-2 biten maçta 4 topu direkten dönen Fenerbahçe, bu sezon alanda zirveye çıktı! Sarı-lacivertliler, geride kalan 12 hafta sonunda rakip kaleye 160 şut çekerken, bunların 6'sı direkte patladı. En çok direğe takılan takım olan F.Bahçe'yi Hatayspor, Altay ve Trabzonspor (5) takip ediyor.