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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

Son 4 Süper Lig maçında alınan bir puan sarılacivertli taraftarı çileden çıkardı. Kayserispor beraberliği sonrası Portekizli hocayla bir görüşme gerçekleştiren yönetim, Pereira'ya net bir mesaj gönderdi. Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray derbisini kazanamadığı takdirde Pereira ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Camiada Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddiaları her geçen artarken, yönetimin Portekizli hocayla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

Sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Vitor Pereira'ya 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinin son şansı olduğu net bir dille iletildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

ELEŞTİRİLER ARTTI
Lig lideri Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada kalan Fenerbahçe'de Pereira ile yapılan görüşmede şu ifadeler de kullanıldı: "Galatasaray karşılaşmasında takımın başında olacaksın ama şimdiden bu maçı kazanmanın planlarını yap."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

Camiadan Pereira'nın gönderilmesi konusunda baskı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin, Portekizli teknik adama kadro tercihleri ve oynattığı sistem konusunda da eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

4'LÜ DEFANSA DÖNÜS
Yönetimin Kayserispor maçı sonrası kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra bir hayli gergin olan Vitor Pereira'nın ısrar ettiği oyundan anlayışından vazgeçeceği öğrenildi. Portekizli hocanın Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana oynattığı sistemden vazgeçip, 3'lü savunmadan 4'lüye geçeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

4-2-3-1 dizilişle bu önemli karşılaşmaya çıkmayı planlayan tecrübeli teknik adamın Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas gibi yıldızları birlikte oynatması bekleniyor.

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