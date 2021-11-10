FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Vitor Pereira'ya net mesaj! Galatasaray derbisi...

Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Camiada Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddiaları her geçen artarken, yönetimin Portekizli hocayla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Vitor Pereira'ya 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinin son şansı olduğu net bir dille iletildi.