Bonservisine 15 milyon ödendi! Burak Kapacak Fenerbahçe'de unutuldu

Son dönemde Türk futbolunda yetişen en önemli genç yıldızlardan biri olarak bilinen Burak Kapacak, Fenerbahçe'de adeta kayboldu.

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'da Ali Akman'la beraber yeteneğini parlatan ve Avrupa kulüplerinin de transfer hedefine giren Burak, sarı-lacivertli takımda aradığını bulamadı. 1.5 milyon euroya getirilen genç yeteneğin akıbeti merak konusu oldu. Taraftarların da büyük beklenti içerisinde olduğu genç futbolcu bir dakika bile süre almadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve planlarında düşünmediği 21 yaşındaki oyuncu formayı unuttu.

Avrupa Ligi kadrosuna da yazılmayan Burak, ligde önce lisansı geç çıkarıldı ardından son olarak 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Ligde oynanan son 4 karşılaşmada ise maç kadrosuna giremeyen yıldız ismin herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor. Sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve orta saha rollerinde oynayabilen Burak Kapacak çok yönlü bir isim olmasına rağmen 3'lü sistemde şans bulamıyor.

Daha önce Vitor Pereira da yaptığı açıklamada Burak Kapacak'ın bir alt ligden geldiğini hem futbol görüşü hem de fiziksel kapasite olarak henüz yeterli olmadığını savunmuştu. Ancak Milliyet'in haberine göre 2018-19 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig'de oynayan Burak, son 2 yılda da yeşil-beyazlılarda da düzenli forma şansı buluyordu.

BORDEAUX'YA GİDİYORDU

Sezon başında Avrupa'dan da birçok kulübün transfer listesinde olan Burak Kapacak, Fransa'nın Bordeaux takımıyla anlaşmak üzereydi. Ancak araya Fenerbahçe'nin girmesiyle karar değiştiren genç futbolcu, kulübü Bursaspor'dan da onay gelince sarı-lacivertli takıma imza attı. Fransa Ligue 1'de oynama şansını kullanmayan Burak, Fenerbahçe'de ise ne Avrupa kadrosuna yazıldı ne de ligde bir dakika bir süre aldı.