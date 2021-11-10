Başkan Ali Koç konuşacak

Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sular ısınıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe'de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak.
SüperLig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sular ısınıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe'de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü (yarın) saat 16.00'da kulübümüzün gündemine dair FB TV'de açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.