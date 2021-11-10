Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç konuşacak

Başkan Ali Koç konuşacak

Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sular ısınıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe'de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Başkan Ali Koç konuşacak
Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe'de sular ısınıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğunun sallandığı iddialarının yanı sıra Fenerbahçe'de yaşanan krizle ilgili olarak Başkan Ali Koç açıklama yapacak. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü (yarın) saat 16.00'da kulübümüzün gündemine dair FB TV'de açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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