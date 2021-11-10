FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-1 mağlup olduğu o karşılaşmada rakibin yıldız ismi Serdar Gürler ile çarpışan kaleci Altay, acılar içinde saha kenarına alınmıştı. Maçtan bir gün sonra bıçak altına yatan yıldız kalecinin tedavisine kısa süre başlanırken, ilk yapılan açıklamada 3 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulanmıştı.

DURUMU CİDDİ

23 yaşındaki file bekçisinin son yapılan kontrollerinin ardından ise durumunun daha ciddi olduğu ve sahalara dönüşünün 4 ayı bulabileceği ifade edildi. Altay Bayındır'ın yokluğunda Kayserispor maçında kaleye geçen Berke Özer'in de sakatlığı olmasına rağmen 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.