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Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşse de karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti. Fenerbahçe taraftarı ise son 4 haftada alınan 3 mağlubiyet 1 beraberliğin ardından yönetimi istifaya davet etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın'da sarı-lacivertlilerle ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Futbol ve Pereira. Görüyoruz ki ikisinden biri Fenerbahçe için gereksiz ama hala tercih Pereira'dan yana.
Teselliyi yarım kalmış hikayelerde arayan Pereira gibilerini gerçeklerde bulamazsınız.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Böyleleri yarattıkları girdabı seyreder, saha kenarında elinde kağıt kalemle hikaye yazdığını zanneder.
Ama tribünler stat boşaldıktan sonra bile haykırmaktadır "yönetim istifa!" Hayallerin tahtına oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanmış 3 sezon dururken isyanların hedefi başkandır yöneticilerdir.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Yanlışlarını doğrulamaktan gerçeklere fırsat bulamayanlar bu haykırışlara söyleyecek söz bulamaz.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Ali Koç'un başkan seçildiği günkü taraftar duygusuyla şimdiki taraftarın duygusu arasındaki "güven kaybı" ortadayken, hikaye kitaplarını kenara atıp maziye tur atarım.
Duvarda bir yazım durur.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

"Fenerbahçe'yi söğüşleyen Comolli'yi sorgulamayan ve Comolli ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki "sinsi alışverişin" hesabını sormayan hiçbir Fenerbahçe taraftarının yarın isyan etmeye hakkı yoktur." Bugünlere o günlerde atılan temellerle gelinmiştir. O yüzden "Comolli, Fenerbahçe'nin içine sokulmuş bir ajandı" cümlesinde kimseye haksızlık etmediğimi bilirim.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Not: Zamanında okunmayan mektuplar; içinde büyük günahlar saklar.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Taraftarın her türlü desteğini işaret ederken yazdığım "Titanic gemisi batana kadar orkestra çalmıştı" sözüm başka bir duvardadır.

Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Dip not: O orkestra şampiyonluktan bile önemli değerleri korumak için kurulmuştur.

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