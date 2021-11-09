Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

"Fenerbahçe'yi söğüşleyen Comolli'yi sorgulamayan ve Comolli ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki "sinsi alışverişin" hesabını sormayan hiçbir Fenerbahçe taraftarının yarın isyan etmeye hakkı yoktur." Bugünlere o günlerde atılan temellerle gelinmiştir. O yüzden "Comolli, Fenerbahçe'nin içine sokulmuş bir ajandı" cümlesinde kimseye haksızlık etmediğimi bilirim.