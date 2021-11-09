Usta yazar Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe değerlendirmesi

Futbol ve Pereira. Görüyoruz ki ikisinden biri Fenerbahçe için gereksiz ama hala tercih Pereira'dan yana.
Teselliyi yarım kalmış hikayelerde arayan Pereira gibilerini gerçeklerde bulamazsınız.
Futbol ve Pereira. Görüyoruz ki ikisinden biri Fenerbahçe için gereksiz ama hala tercih Pereira'dan yana.
Teselliyi yarım kalmış hikayelerde arayan Pereira gibilerini gerçeklerde bulamazsınız.
Böyleleri yarattıkları girdabı seyreder, saha kenarında elinde kağıt kalemle hikaye yazdığını zanneder.
Ama tribünler stat boşaldıktan sonra bile haykırmaktadır "yönetim istifa!" Hayallerin tahtına oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanmış 3 sezon dururken isyanların hedefi başkandır yöneticilerdir.
Yanlışlarını doğrulamaktan gerçeklere fırsat bulamayanlar bu haykırışlara söyleyecek söz bulamaz.
Ali Koç'un başkan seçildiği günkü taraftar duygusuyla şimdiki taraftarın duygusu arasındaki "güven kaybı" ortadayken, hikaye kitaplarını kenara atıp maziye tur atarım.
Duvarda bir yazım durur.
"Fenerbahçe'yi söğüşleyen Comolli'yi sorgulamayan ve Comolli ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki "sinsi alışverişin" hesabını sormayan hiçbir Fenerbahçe taraftarının yarın isyan etmeye hakkı yoktur." Bugünlere o günlerde atılan temellerle gelinmiştir. O yüzden "Comolli, Fenerbahçe'nin içine sokulmuş bir ajandı" cümlesinde kimseye haksızlık etmediğimi bilirim.
Not: Zamanında okunmayan mektuplar; içinde büyük günahlar saklar.
Taraftarın her türlü desteğini işaret ederken yazdığım "Titanic gemisi batana kadar orkestra çalmıştı" sözüm başka bir duvardadır.
Dip not: O orkestra şampiyonluktan bile önemli değerleri korumak için kurulmuştur.