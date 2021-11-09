Savunma başa sardı

Fenerbahçe'de savunma da ipe un serdi... Kim Min Jae'nin transferi, Tisserand'ın form tutmasıyla sezona iyi başlayan defans hattı, Szalai ve kaleci Altay'ın da başarılı performansıyla ligin ilk 3 maçını gol yemeden kapatmıştı. Haklı övgüler alan defans daha sonra adeta eskiye döndü. Bireysel hatalar yine artmaya başlayınca, kale kapanmaz oldu. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 9 maçta da gol yedi. Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor ile oynanan son üç maçta kaleye gelen ilk toplar gol oldu. 9 maçta 16 gol yiyen Kanarya, maç başına kalesinde 1.66 gol gördü. Hücumda da üretken olunamayınca puan kayıpları kaçınılmaz hale geldi