İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

Milli araya Kayserispor beraberliği ile giden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın da geleceği tartışılıyor.
Milli araya Kayserispor beraberliği ile giden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın da geleceği tartışılıyor.
LİDERLİKTEN 7. SIRAYA
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta bir puan alabilen ve liderlikten 7. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde sıradaki rakip ise ezeli rakip Galatasaray.
G.SARAY'A KARŞI İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından son şansının derbi olduğu öne sürülen Portekiz teknik adam da, Galatasaray derbisinde bir ilk peşinde.
ELEŞTİRİLERİ DE AZALTMAK İSTİYOR
Pereira, Galatasaray'a karşı hem ilk kez kazanmak, hem de gelen eleştirileri bir nebze olsun azaltmak istiyor.
3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran Pereira, Galatasaray'a karşı o sezon çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.
LİGDE İKİ BERABERLİK
Akşam'ın haberine göre, 53 yaşındaki teknik adam yönetiminde söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, Galatasaray'la ligde oynadığı maçlarda 1-1 ve 0-0 beraberlik aldı.
TÜRKİYE KUPASI'NI KAYBETTİ
Öte yandan Fenerbahçe o sezon, Türkiye Kupası Finali'nde ise ezeli rakibine 1-0'lık skorla mağlup olarak kupayı kaybetti.
MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ
Fenerbahçe ile Galatasaray, milli aranın ardından 21 Kasım'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.