Haberler Fenerbahçe İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de alınan beraberliğin faturayı Vitor Pereira'ya çıkarken, Portekizli teknik adam için artık Galatasaray derbisinin son şans olduğu ifade ediliyor. Pereira da, Galatasaray derbisinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 10:08 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 10:10
İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

Milli araya Kayserispor beraberliği ile giden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın da geleceği tartışılıyor.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

LİDERLİKTEN 7. SIRAYA
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta bir puan alabilen ve liderlikten 7. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde sıradaki rakip ise ezeli rakip Galatasaray.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

G.SARAY'A KARŞI İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından son şansının derbi olduğu öne sürülen Portekiz teknik adam da, Galatasaray derbisinde bir ilk peşinde.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

ELEŞTİRİLERİ DE AZALTMAK İSTİYOR
Pereira, Galatasaray'a karşı hem ilk kez kazanmak, hem de gelen eleştirileri bir nebze olsun azaltmak istiyor.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran Pereira, Galatasaray'a karşı o sezon çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

LİGDE İKİ BERABERLİK
Akşam'ın haberine göre, 53 yaşındaki teknik adam yönetiminde söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, Galatasaray'la ligde oynadığı maçlarda 1-1 ve 0-0 beraberlik aldı.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

TÜRKİYE KUPASI'NI KAYBETTİ
Öte yandan Fenerbahçe o sezon, Türkiye Kupası Finali'nde ise ezeli rakibine 1-0'lık skorla mağlup olarak kupayı kaybetti.

İşte Vitor Pereira'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi planı!

MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ
Fenerbahçe ile Galatasaray, milli aranın ardından 21 Kasım'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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