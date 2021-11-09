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Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sezona fırtına gibi başlamış ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırmıştı. Valencia, son haftalarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli olarak ilk 11'de yer alamazken, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre o Premier Lig ekibi, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı listesine aldı ve ocak transfer sezonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 11:34
Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla 20 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sezon olarak Kayserispor ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Milli araya istediği gibi giremeyen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da ara transfer sezonunda yapılacak transferlerle ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Kanarya'nın bir santrfor takviyesi yapmak istediği bilinirken, diğer yandan da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Enner Valencia'ya, İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

FLAŞ İDDİA!
Bola Vip'de yer alan habere göre Fenerbahçeli golcü Enner Valencia için bonservis pazarlıklarının da başlayacağı iddia edildi. İşte o haber...

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

"Enner Valencia, Fenerbahçe'de iyi bir form grafiği yakaladı ve Türk kulübünün taraftarlarının en sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

'Superman' lakaplı yıldız, İngiltere, Meksika ve Türkiye'de forma giydi. Oynadığı tüm takımlarda başarılı oldu ve camiaları tarafından sevilen bir isim oldu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

AVRUPA'YA DÖNDÜ VE...
Valencia'nın Meksika'dan yeniden Avrupa'ya dönüşü, eskisi gibi transfer trafiğinin açılmasına sebep oldu. Fenerbahçe'de yakaladığı başarılı form grafiğiyle beraber Premier Lig takımlarının yeniden gözüne girdi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

İŞTE O TAKIM!
Edinilen bilgilere göre Enner Valencia'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, ocak transfer sezonunda teklif yapacak. Ekvadorlu forvetin Fenerbahçe ile 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle İngilizler, Valencia için Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

BONSERVİSİ...
Mevcut transfer piyasasında Valencia'nın bonservisi, 4.5 milyon euro bandında seyrediyor. Eğer Fenerbahçe bu rakamı kabul ederse, Wolves ödemeye onay verecek ve bu miktar onlar için sorun yaratmayacak."

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'de San Lorenzo'da dünyaya gelen Valencia, 1.77 boyunda ve santrfor bölgesinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Valencia, tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Kariyerine CD Caribe Junior U20'de başlayan Valencia daha sonra; CS Emelec, CF Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres ve Fenerbahçe'de oynadı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Valencia, Everton'da 23 maç 3 gol 2 asist, Pachuca'da 24 maç 18 gol 2 asist, Fenerbahçe'de 49 maç 20 gol 7 asist, West Ham'da 68 maç 10 gol 7 asist, Emelec'te 117 maç 23 gol 21 asist, Tigres'te 118 maç 34 gol 14 asistlik istatistiğe sahip.

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