Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

'Superman' lakaplı yıldız, İngiltere, Meksika ve Türkiye'de forma giydi. Oynadığı tüm takımlarda başarılı oldu ve camiaları tarafından sevilen bir isim oldu.

AVRUPA'YA DÖNDÜ VE...

Valencia'nın Meksika'dan yeniden Avrupa'ya dönüşü, eskisi gibi transfer trafiğinin açılmasına sebep oldu. Fenerbahçe'de yakaladığı başarılı form grafiğiyle beraber Premier Lig takımlarının yeniden gözüne girdi.