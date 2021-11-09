Fenerbahçe'de Enner Valencia ve transfer bombası! Premier Lig ekibi teklif yapacak

Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla 20 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sezon olarak Kayserispor ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Milli araya istediği gibi giremeyen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da ara transfer sezonunda yapılacak transferlerle ilgileniyor.
Kanarya'nın bir santrfor takviyesi yapmak istediği bilinirken, diğer yandan da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Enner Valencia'ya, İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.