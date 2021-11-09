Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Sarı lacivertliler, ligde de son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yerine 5 aday belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

Koltuğu iyice sallanan Vitor Pereira 21 Kasım'daki Galatasaray derbisinde son şansını kullanacak. Portekizli teknik adam eğer o maçı da kaybederse gönderilecek. Bu ihtimal nedeniyle şimdiden beş teknik direktör ismi gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

F.Bahçe'nin sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşamadığı Lucien Favre yine listede. 64 yaşındaki İsviçreli teknik adam son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yolları ayrılan Nuno Espirito Santo ve Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Yerli hocalardan ise kapalı kapılar ardında Şenol Güneş ve Okan Buruk isimleri telaffuz ediliyor.

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