FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın yerine 5 aday! İşte o isimler... (FB spor haberi)

Koltuğu iyice sallanan Vitor Pereira 21 Kasım'daki Galatasaray derbisinde son şansını kullanacak. Portekizli teknik adam eğer o maçı da kaybederse gönderilecek. Bu ihtimal nedeniyle şimdiden beş teknik direktör ismi gündeme geldi.
F.Bahçe'nin sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşamadığı Lucien Favre yine listede. 64 yaşındaki İsviçreli teknik adam son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yolları ayrılan Nuno Espirito Santo ve Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Yerli hocalardan ise kapalı kapılar ardında Şenol Güneş ve Okan Buruk isimleri telaffuz ediliyor.