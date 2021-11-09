FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor. Eleştirilerin odağında ise teknik direktör Vitor Pereira var. Ligin 9'uncu haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği kaybeden Portekizli hoca daha sonra toparlayamadı. Alanyaspor ve Konyaspor'a da yenilirken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisine düştü. 3-4-3 inadı, her maça farklı 11'le çıkması tepki çeken Pereira, bu kez Antwerp'i 3-0 yenen ve beğenilen takımı sebepsiz yere bozmakla suçlanıyor.





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Belçika'da orta sahayı çok iyi yöneten Sosa ile Novak'ı kesip, Kayserispor karşısında Nazım ile Zajc'a şans veren Portekizli adeta 'üretme kısırı' takımı geri getirdi. İlk devre tek gol pozisyonu bulamadı. Kapanan savunmaları açma sıkıntısı ortadayken Mesut ile Pelkas'ı kulübede oturtması, formsuz Sangare'de ısrar etmesi, ideal sistemi bir türlü kuramaması da Pereira'nın eksi hanesine yazılan faktörler... Yönetimin, milli arada teknik adam değişikliğini değerlendireceği belirtiliyor.



