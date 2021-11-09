Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanılan puan kayıpları sonrası teknik direktör Vitor Pereira, eleştirilerin odağı haline geldi. Antwerp maçında 3-0'la şov yapan takımı Sosa&Novak'ı keserek bozdu... Sangare ve Zajc ile 'pozisyon kısırlığı' geri geldi. Kapalı savunmayı açabilecek Pelkas ile Mesut'u da ikinci yarı hatırlayınca 2 puan daha uçtu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor. Eleştirilerin odağında ise teknik direktör Vitor Pereira var. Ligin 9'uncu haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği kaybeden Portekizli hoca daha sonra toparlayamadı. Alanyaspor ve Konyaspor'a da yenilirken, Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisine düştü. 3-4-3 inadı, her maça farklı 11'le çıkması tepki çeken Pereira, bu kez Antwerp'i 3-0 yenen ve beğenilen takımı sebepsiz yere bozmakla suçlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

GÖZLER YÖNETİMDE

Belçika'da orta sahayı çok iyi yöneten Sosa ile Novak'ı kesip, Kayserispor karşısında Nazım ile Zajc'a şans veren Portekizli adeta 'üretme kısırı' takımı geri getirdi. İlk devre tek gol pozisyonu bulamadı. Kapanan savunmaları açma sıkıntısı ortadayken Mesut ile Pelkas'ı kulübede oturtması, formsuz Sangare'de ısrar etmesi, ideal sistemi bir türlü kuramaması da Pereira'nın eksi hanesine yazılan faktörler... Yönetimin, milli arada teknik adam değişikliğini değerlendireceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

PENALTI&DİREK ŞANSSIZLIĞI

Kanarya'da penaltı ve direkler konusunda yaşanan şanssızlık da dikkat çekiyor... Sarı-lacivertliler bu sezon kazandığı 5 penaltıdan 3'ünü kaçırdı. Pelkas (Frankfurt), Valencia (Antwerp), İrfan Can Kahveci (Kayserispor) penaltı kaçıran isimler olurken, Valencia (Antwerp) ve Mesut Özil (Kayserispor) atışları gole çevirdi. Öte yandan sadece Kayseri maçında 4 top direkten döndü.

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira doğruyu bulamadı! İnadı ve yanlışlarıyla Fenerbahçe'yi bitiriyor (FB spor haberi)

BAHANE DEĞİL BAŞARI İSTİYOR

Vitor Pereira, G.Saray ve Beşiktaş'ın da dinlenemedikleri için kendileri gibi puan kabettiğini, Trabzonspor'un ise Avrupa'da yarışmadığı için daha diri kaldığını savundu. Ancak yıllardır başarıya aç olan sarı- lacivertli taraftarlar artık bahane değil iyi futbol ve sonuç istiyor.

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