FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri! Ali Koç'a söyledikleri akıllara geldi (FB spor haberi)

Kötü sonuçlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Kayserispor maçında tribünlerden 'Yönetim istifa' tepkisinin yanı sıra 'Ooo Aziz Yıldırım' tezahüratları yükselmesi dikkat çekti. Bu durum Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara getirdi. Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al" demişti.
Kötü sonuçlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Kayserispor maçında tribünlerden 'Yönetim istifa' tepkisinin yanı sıra 'Ooo Aziz Yıldırım' tezahüratları yükselmesi dikkat çekti. Bu durum Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara getirdi. Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al" demişti.
KOÇ'LA 5'İNCİ!
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra oluşan puan cetvelinde Süper Lig'de 5. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takım, Ali Koç döneminde ligde bugüne kadar 201 puan toplarken, Beşiktaş'ın (231) 30, Galatasaray'ın (230) 29, Trabzonspor'un (229) ise 28 puan gerisinde kaldı. 202 puan toplayan Medipol Başakşehir'e bile geçildi.
ALİ KOÇ, F.BAHÇE BAŞKANI SEÇİLDİKTEN SONRAKİ PUAN DURUMU
1. Beşiktaş 231 puan
2. Galatasaray 230 puan
3. Trabzonspor 229 puan
4. Başakşehir 202 puan