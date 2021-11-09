FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri! Ali Koç'a söyledikleri akıllara geldi (FB spor haberi)

Kötü sonuçlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Kayserispor maçında tribünlerden 'Yönetim istifa' tepkisinin yanı sıra 'Ooo Aziz Yıldırım' tezahüratları yükselmesi dikkat çekti. Bu durum Yıldırım'ın 'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözlerini akıllara getirdi. Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al" demişti.



