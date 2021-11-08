Usta yazar Ömer Üründül'den flaş Berke Özer sözleri!

Ama o ekstra bir geceydi. Benim o maçtaki yazı başlığım şöyleydi: "Her şey toz pembe değil." Bu gerçek dün bir kez daha su üstüne çıktı. Ayrıca Berke'nin ilk maçını izledikten sonra, "Bu kaleci ile F.Bahçe hedefe varamaz" diye yazdım. Çünkü son derece deneyimsiz bir genç.