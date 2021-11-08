Usta yazar Ömer Üründül'den flaş Berke Özer sözleri!

Maçın geneline baktığımızda bu kadar baskın oynayan bir takımın hazırlanmış tek atakla pozisyonu yok. Penaltıyı saymazsak, 3 top direkten döndü. Bu tabii ki şanssızlıktı.
Ama bunların hiçbiri bir organizasyon sonucu değildi. Sadece Zajc'ın güzel golü hazırlanmış bir pozisyonla geldi. Tabii eğer sisteminiz oturmamışsa, sürekli kadrolar değişirse, bir de kanat forvetiniz yoksa yapacak bir şey kalmıyor. Hırslı ve baskılı oyun her şeye yeterli gelmiyor.
Son 4 maçta 11 puan kaybeden bir takımın artık şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil. Hele ki Trabzon'la olan fark 10'a çıkmışsa… Antwerp maçından sonra yine methiyeler düzüldü.