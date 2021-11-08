Haberler Fenerbahçe ‘Tam hayal kırıklığı’

‘Tam hayal kırıklığı’

Ferdı Kadıoğlu da sonuçtan üzgün olduklarını kaydetti. Genç futbolcu "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ne yazık ki kazanamadık. her şeyi denedik. Son dakika golüyle 1 puan aldık ama bu bizim için yeterli değil. 1 puan bize yetmez. Birlikte kalmalıyız ve hazırlanıp, daha iyisini göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
‘Tam hayal kırıklığı’
Ferdı Kadıoğlu da sonuçtan üzgün olduklarını kaydetti. Genç futbolcu "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ne yazık ki kazanamadık. her şeyi denedik. Son dakika golüyle 1 puan aldık ama bu bizim için yeterli değil. 1 puan bize yetmez. Birlikte kalmalıyız ve hazırlanıp, daha iyisini göstermeliyiz" şeklinde konuştu.
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