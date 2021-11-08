Tam dört kez direğe takıldılar

Kanarya dün adeta direkleri dövdü. Sarı-lacivertlilerin Kayseri karşısında 4 şutu direklerde patladı. İrfan Can Kahveci'nin 33. dakikada kullandığı penaltı atışında top direkter oyun alanına geri döndü, Kayserispor savunması da tehlikeyi uzaklaştırdı. 52'de Serdar Dursun'un kafa vuruşunda direğe çarpan top oyun alanının dışına çıktı. 68'de ise taraftarların "Gol" diye ayaklandığı pozisyonda Pelkas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından füzesi kalecinin parmaklarının ucundan sekip, üst direkten oyuna döndü. 78'de ise kazanılan frikiğin başına geçen Berisha'nın şutunda top direkte patladı.