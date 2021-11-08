Penaltıcı krizi!

Kayseri maçının golsüz devam ettiği 33. dakikada kazanılan penaltının başına geçen isim F.Bahçe'den İrfan'dı. Yıldız oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü. Bu sezon 3. kez penaltı atışından yararlanamayan sarı-lacivertliler, 3 farklı isim beyaz noktanın başına geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı oynanan maçın son dakikasında Pelkas, son oynanan Antwerp karşılaşmasında da Enner Valencia, penaltıdan yararlanamamıştı. Sosyal medyada da, "Fenerbahçe'de penaltıcı yok mu?" tartışmaları yaşandı.