Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, oynadığı futbolla Avrupa'da kendinden söz ettiriyor. 20 yaşındaki golcü, Zorya'ya hayat veriyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, oynadığı futbolla Avrupa'da kendinden söz ettiriyor. 20 yaşındaki golcü, Zorya'ya hayat veriyor.
Bununla beraber Allahyar Sayyadmanesh için transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Shakhtar'ın kendisini istediği bilinirken, devreye yeni kulüplerin de girdiği ifade ediliyor.
F.BAHÇE'DE KALMAYACAK
Öte yandan Belçika basını, Allahyar için yaptığı özel haberde genç golcünün yeteneklerinden bahsederken, olası Anderlecht transferinin gerçekleşmesi sonrası oyuncunun yeteneğinin daha da yükselebileceğine işaret etti. İşte o haber...
"Elinde önemli ölçüde mali kaynak bulunan Anderlecht, kısa süre içinde yeni bir yapılanmaya gidecek. Bu nedenle Belçika devi, kadrosuna önemli isimleri katabilir. Allahyar Sayyamanesh'in de bunlardan biri olması bekleniyor. Sporting, şu anda oyuncuyla yakından ilgileniyor. Kendisi 20 yaşında ve çok üst düzey bir yetenek.
AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ YETENEKLERİNDEN
Zorya, 3.5 milyon euroluk satın almak opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu, kiralık sözleşmesini bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek. Görünen o ki, Fenerbahçe'de de kalmayacak ve bir başka Avrupa kulübüne transfer olacak.
Şu anda Allahyar için Anderlecht 1 numaralı transfer adayı konumunda. Anderlecht ile beraber PSV, Torino Shakhtar da Allahyar ile ilgilenen kulüpler arasında.
THE GUARDIAN 'EN YETENEKLİLER' ARASINA ALDI
Allahyar'ın yeteneği Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Allahyar, The Guardian'ın 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en genç 60 genç yeteneği' listesine girmişti.
KOMPANY 'MÜKEMMELLEŞTİRECEK'
Allahyar'ın Zorya performansı ve muazzam potansiyeli göz önüne alındığında, Anderlecht'e oynaması ve Belçika devinin radarına girmesi şaşırtıcı değil. Sağ ayağın etkin bir şekilde kullanan golcü oyuncu, bitiriciliği, fiziksel gücü, kafa vuruşu yeteneği gibi yüksek kaliteli niteliklere sahip.
Hızı, topla oynaması ve pozisyon bilgisi de çok iyi. 20 yaşındaki golcü elbette tüm misyonunu tamamlamış değil ancak Vincent Company yönetiminde Allahyar, güçlü yönlerini daha da ön plana çıkartabilir. Allahyar, kendisini mükemmelleştirecek bir hoca ile karşılaşabilir."