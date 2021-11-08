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Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Zorya'da kiralık forma giyen oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, ara transfer döneminde ayrılacak gibi görünüyor. Belçika basını konuya ilişkin yaptığı özel haberde, Allahyar Sayyadmanesh'in özelliklerinden bahsederken, Anderlecht'in oyuncuya ilgi duyduğunu, İranlı golcünün teknik direktör Company ile beraber yeteneklerini mükemmel seviyeye çıkarabileceğini aktardı. İşte o haber... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, oynadığı futbolla Avrupa'da kendinden söz ettiriyor. 20 yaşındaki golcü, Zorya'ya hayat veriyor.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Bununla beraber Allahyar Sayyadmanesh için transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Shakhtar'ın kendisini istediği bilinirken, devreye yeni kulüplerin de girdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

F.BAHÇE'DE KALMAYACAK
Öte yandan Belçika basını, Allahyar için yaptığı özel haberde genç golcünün yeteneklerinden bahsederken, olası Anderlecht transferinin gerçekleşmesi sonrası oyuncunun yeteneğinin daha da yükselebileceğine işaret etti. İşte o haber...

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

"Elinde önemli ölçüde mali kaynak bulunan Anderlecht, kısa süre içinde yeni bir yapılanmaya gidecek. Bu nedenle Belçika devi, kadrosuna önemli isimleri katabilir. Allahyar Sayyamanesh'in de bunlardan biri olması bekleniyor. Sporting, şu anda oyuncuyla yakından ilgileniyor. Kendisi 20 yaşında ve çok üst düzey bir yetenek.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ YETENEKLERİNDEN
Zorya, 3.5 milyon euroluk satın almak opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu, kiralık sözleşmesini bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek. Görünen o ki, Fenerbahçe'de de kalmayacak ve bir başka Avrupa kulübüne transfer olacak.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Şu anda Allahyar için Anderlecht 1 numaralı transfer adayı konumunda. Anderlecht ile beraber PSV, Torino Shakhtar da Allahyar ile ilgilenen kulüpler arasında.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

THE GUARDIAN 'EN YETENEKLİLER' ARASINA ALDI
Allahyar'ın yeteneği Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Allahyar, The Guardian'ın 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en genç 60 genç yeteneği' listesine girmişti.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

KOMPANY 'MÜKEMMELLEŞTİRECEK'
Allahyar'ın Zorya performansı ve muazzam potansiyeli göz önüne alındığında, Anderlecht'e oynaması ve Belçika devinin radarına girmesi şaşırtıcı değil. Sağ ayağın etkin bir şekilde kullanan golcü oyuncu, bitiriciliği, fiziksel gücü, kafa vuruşu yeteneği gibi yüksek kaliteli niteliklere sahip.

Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmelleştirebilir"

Hızı, topla oynaması ve pozisyon bilgisi de çok iyi. 20 yaşındaki golcü elbette tüm misyonunu tamamlamış değil ancak Vincent Company yönetiminde Allahyar, güçlü yönlerini daha da ön plana çıkartabilir. Allahyar, kendisini mükemmelleştirecek bir hoca ile karşılaşabilir."

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