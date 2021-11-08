Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Allahyar Belçika'da gündem oldu! "Transfer sonrası yeteneklerini mükemmeleştirebilir"

"Elinde önemli ölçüde mali kaynak bulunan Anderlecht, kısa süre içinde yeni bir yapılanmaya gidecek. Bu nedenle Belçika devi, kadrosuna önemli isimleri katabilir. Allahyar Sayyamanesh'in de bunlardan biri olması bekleniyor. Sporting, şu anda oyuncuyla yakından ilgileniyor. Kendisi 20 yaşında ve çok üst düzey bir yetenek.

AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ YETENEKLERİNDEN

Zorya, 3.5 milyon euroluk satın almak opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu, kiralık sözleşmesini bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek. Görünen o ki, Fenerbahçe'de de kalmayacak ve bir başka Avrupa kulübüne transfer olacak.