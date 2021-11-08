Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşse de 2-2'lik beraberlike sahadan ayrıldı. Süper Lig'de son 4 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Karşılaşmanın ardından yönetim başkan Ali Koç'a "Vitor Pereira'yı hemen yollayalım" talebinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 13:02
Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Sarı-lacivertli yöneticilerin büyük çoğunluğu, Kayserispor maçının ardından oyundan memnun olmadıklarını iletti.

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Başkan Koç toplantı kararı alırken, konu bugün masaya yatırılacak.

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği bugün belli olacak.

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Sari-lacivertli takımın başına ikinci kez geçen ve "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim" diyen Pereira'nın oynattığı futbol ise taraftarın yanı sıra yönetimi de memnun etmedi.

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Fenerbahçeli idarecilerin önemli bir çoğunluğu, Kayserispor karşılaşmasının ardından hoca değişikliğini gündeme alarak Başkan Ali Koç'a, "Hemen yollayalım" dedi. Başkan Koç da "Yarın (bugün) toplanıp konuyu görüşeceğiz. Herkesin fikrini alalım" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Pereira ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor