Fenerbahçe yönetiminden flaş talep: Vitor Pereira'yı hemen yollayalım

Sarı-lacivertli yöneticilerin büyük çoğunluğu, Kayserispor maçının ardından oyundan memnun olmadıklarını iletti.
Sarı-lacivertli yöneticilerin büyük çoğunluğu, Kayserispor maçının ardından oyundan memnun olmadıklarını iletti.
Başkan Koç toplantı kararı alırken, konu bugün masaya yatırılacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği bugün belli olacak.
Sari-lacivertli takımın başına ikinci kez geçen ve "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim" diyen Pereira'nın oynattığı futbol ise taraftarın yanı sıra yönetimi de memnun etmedi.
Fenerbahçeli idarecilerin önemli bir çoğunluğu, Kayserispor karşılaşmasının ardından hoca değişikliğini gündeme alarak Başkan Ali Koç'a, "Hemen yollayalım" dedi. Başkan Koç da "Yarın (bugün) toplanıp konuyu görüşeceğiz. Herkesin fikrini alalım" şeklinde cevap verdi.
Bilindiği üzere Fenerbahçe, Pereira ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.