Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 2-2'lik beraberlike sonuçlanırken, sarı lacivertlilere maç sonrası Berke Özer 'den kötü haber geldi.

'AS' KALECİ KALMADI

Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yatmış ve ilk yarıyı kapatmıştı. Berke Özer'in de sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde 'as takım kalecisi' kalmadı.