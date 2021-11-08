FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Belki bu kez defansif zaafiyetin hesabını soracak birisi çıkar. Yanlışta ısrar etmenin anlamı yok artık. Pereira bu takımda malzemeci bile olamaz! Bırakın teknik direktörlüğü… Ali bey eğer gerekli kararı vermezse tribünlerden daha çok, "yönetim istifa" tezahüratı duyar!

ERMAN TOROĞLU - DERBİDE GÖRÜRÜZ 2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık 4 top direkten döndü aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur-boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinin kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.