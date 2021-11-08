Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirirken sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Vitor Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 08:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

EMRE BOL - MALZEMECİ OLAMAZ!

Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun… Artık ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

İnanın kovulmak istiyor! Tabii çok değerli tazminatını da alarak… Bizler de Fenerbahçe'yi daha ne kadar yerin dibine sokabilir diye izliyoruz. Zira elden bir şey gelmiyor. "Elinden bir şeyler gelecek olanlar da" sadece bekliyor. Neyi bekliyorlarsa? Yetmedi mi Fenerbahçe'nin eridiği? Yetmedi mi göz göre göre şampiyonluğun gittiğini izlediğimiz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Elindeki kaliteli ayakların hemen hepsini küstüren Pereira hala şampiyon olacağını düşünüyor mu? Henüz 12. haftada bu kadar puan kaybeden takım şampiyon filan olamaz dostlar. Esas sorunun gidip de atamamak değil, gelenin kalesinde gol olduğunu bile anlayamadı Pereira! Büyük ihtimalle direkten dönen toplardan, kaçan penaltıdan bahsedecek yine.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Belki bu kez defansif zaafiyetin hesabını soracak birisi çıkar. Yanlışta ısrar etmenin anlamı yok artık. Pereira bu takımda malzemeci bile olamaz! Bırakın teknik direktörlüğü… Ali bey eğer gerekli kararı vermezse tribünlerden daha çok, "yönetim istifa" tezahüratı duyar!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

ERMAN TOROĞLU - DERBİDE GÖRÜRÜZ

2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık 4 top direkten döndü aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur-boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinin kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Kayseri çok iyi bir takım değil. Bazı sorunlarla mücadele ediyorlar. Böyle bir takıma karşı bile anca kafa kafaya oynayabiliyorsun. Hani transferler? Hani kadro? İki kadro arasındaki fark dağlar kadar. Önlerinde Galatasaray maçı var. O maçta ikisini de tam tartacağız. Çünkü Galatasaray Avrupa'da iyi ama Türkiye'de ikisi de kötü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Cüneyt Çakır, ilk penaltıyı görememiş olabilir, VAR güzel süzdü verdi. 2. penaltıyı Cüneyt gördü ama pozisyona inanmadı. Çekme var ama çekmenin şiddetine çıplak gözle inanmadı. VAR çağırınca vermek zorunda kaldı. Tabii bir de şu yönden bakmak lazım, Kayserili oyuncu niye son saniyede rakibini tutuyorsun? Son saniyeler… O zaman kendine kızacaksın. Kayserispor kendi kapasitesinde çok iyi mücadele etti. Toplara vurmadılar, pas yaptılar. Hücumu da düşündüler ama bence Hikmet Karaman değişikliklerde geç kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

GÜRCAN BİLGİÇ - DAHA GEÇ OLMADAN

Bu kadarı olmamış, yaşanmamış bir durum ile karşı karşıya Fenerbahçe. Öyle bir krize girdi ki, çözüm bulması gerekenlerin "sorunun" kendisi olduğu sürecin içinde. Maceracı, taktik–teknik yetersizliği adeta belgeli, insan ilişkileri sorunlu bir teknik adam ile anlaşarak ilk yanlış adımı atmışlardı. Sonrasındaki gelişmelere de "seyirci" kaldılar. Dün gecenin yaşanması tabela üstünden okunmamalı. İrfan Can penaltıyı atsa başka bir maç seyrederdik. Ya da direkten dönen dört topun ikisi 1-2 santim aşağıya gelseydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Perşembe akşamı istimini almış takımla "yorgunluk" bahanesi ile oynamak, aslında istikrarsızlığın başlangıcı. İkinci yarı başlarken, 4-2-4 dizilişine dönmek, santraforları ikilemek, maçı tamamen bir kaosun içine sokmak tam bir teknik direktör fiyaskosu. Merkezi tamamen rakibe bırakan, oyunun aklını (İrfan Can) kenara alan, Mesut ve Sosa'yı ısrarla kulübede tutan, teknik direktörlüğü sürekli taraftarın kalbini okşayan kelimeler söylemekle ibaret bir yönetici Vitor Pereira.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Ne kendi takımını tanıyor, ne de rakibi. Hangi oyuncusundan nasıl verim alacağının farkında olmadığı gibi, geçen sene şampiyonluğu kaçıran takımın bütün dengelerini de alt–üst etti. Çok kısa söylemek gerekirse; Pelkas'ı sağ bek oynattı. Kenardakinin "yetersizliği", artık Ali Koç'un "yalnızlığı"dır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Üç stoperle oynarken, yine duran toptan gol yemeleri de bir ön hazırlık eksikliği, kullandıkları duran toplardan pozisyon üretememeleri de. 60'dan sonra takımın fizik gücünün geriye düşmesi, temposunu yitirmeye başlaması da cabası… Bu maçta yapılan değişiklikler, oyuncu reaksiyonları, tribün tepkisi, 2-0'dan geri dönüş ve kurtarılan puan. Artık bu takım Vitor Pereira'nın kontrolünden çıktı. Milli maç arası, Galatasaray derbisi öncesi… Tik-tak, tik-tak… Çok daha geç olmadan…

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor