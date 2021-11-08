FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını yorumladı

Ne kendi takımını tanıyor, ne de rakibi. Hangi oyuncusundan nasıl verim alacağının farkında olmadığı gibi, geçen sene şampiyonluğu kaçıran takımın bütün dengelerini de alt–üst etti. Çok kısa söylemek gerekirse; Pelkas'ı sağ bek oynattı. Kenardakinin "yetersizliği", artık Ali Koç'un "yalnızlığı"dır.
Üç stoperle oynarken, yine duran toptan gol yemeleri de bir ön hazırlık eksikliği, kullandıkları duran toplardan pozisyon üretememeleri de. 60'dan sonra takımın fizik gücünün geriye düşmesi, temposunu yitirmeye başlaması da cabası… Bu maçta yapılan değişiklikler, oyuncu reaksiyonları, tribün tepkisi, 2-0'dan geri dönüş ve kurtarılan puan. Artık bu takım Vitor Pereira'nın kontrolünden çıktı. Milli maç arası, Galatasaray derbisi öncesi… Tik-tak, tik-tak… Çok daha geç olmadan…