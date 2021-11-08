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Fenerbahçe haberleri | Portekiz basınından flaş yorum! Vitor Pereira ve Mesut Özil...

Süper Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisi olan Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak bir puanı kurtardı. Portekiz basını Mesut Özil'in penaltısıyla gelen gol üzerine flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 17:11
Fenerbahçe haberleri | Portekiz basınından flaş yorum! Vitor Pereira ve Mesut Özil...

Süper Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisi olan Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak bir puanı kurtardı.

Kanarya'nın maçta 4 şutu direkten dönerken İrfan Can Kahveci ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ YORUM!

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşılaşmasını değerlendiren Portekiz basınından A Bola, sarı lacivertlilerin Mesut Özil'in bulduğu golle bir puan kazanmasını 'ironik' olarak yorumladı. Haberde, Mesut Özil ilk Pereira'nın arasının kötü olduğu ve ikilinin arasındaki gerilimin basına yansıdığı da belirtildi.

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