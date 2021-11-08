FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

AZİZ YILDIRIM LEHİNE TEZAHÜRAT

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.