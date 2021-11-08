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FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 61. dakikada 2-0 geriye düşmesinni ardından taraftar adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 10:33
FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9'da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşmada esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i güzel Futbol ve net skorla yenmesinin ardından sarı lacivertliler Ülker Stadı'nı büyük ölçüde doldurarak takımlarına destek verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

Taraftarlar maç öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak takımlarına destek verirken konuk takımın skoru 2-0'a getirmesinin ardından ise görüntü değişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

AZİZ YILDIRIM LEHİNE TEZAHÜRAT

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ! Kadıköy'de isyan! Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" ve "Ali Koç taraftara hesap ver" şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

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