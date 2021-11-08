FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal sistem değişikliğini işaret etmişti! Vitor Pereira ve Mesut Özil... (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanılan puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, taraftarlar tarafından eleştirildi. Bir dönem sarı lacivertlileri çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a konuşan Kartal, Fenerbahçe'de sistem değişikliğini işaret etmiş ve Mesut Özil'den verim alınmasını söylemişti. Pereira'nın Kayserispor maçında 4'lü savunma sistemine geçip, Mesut Özil'i 10 numaraya çekmesiyle Mesut farkını ortaya koydu.

İşte İsmail Kartal'ın o açıklamaları:

Mesut Özil buraya geldiğinde zaten uzun bir dönem oynamıyordu. Ara vermişti, sonra bir sakatlık geçirdi. Tam toparlanıyor derken ağır bir gribe yakalandı.

Bir türlü o temposunu yakalayamadı. Tabii ki antrenmanlardaki performansını biz bilemiyoruz. Dışarıdan baktığımız kadarıyla Mesut'un biraz daha şans bulması gerekiyor.

"MESUT'U KAZANMASI LAZIM"

Hoca ile arasındaki diyaloglara da bağlı. Mesut'u kazanması yönünde ben bir Fenerbahçeli olarak isterim. Mesut'un kalitesi, becerisi tartışılmayacak dünya çapında bir oyuncu. Burada karar verecek kişi hoca olduğu için değerlendirmesini de Pereira yapacaktır.

Fenerbahçe, 3. bölgede futbol oynamak isteyen bir takım. Bunu oynayacak kaliteli oyuncuları da var.





"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE..."



Mesut 3. bölgede oynamazsa, çok fazla 1. ve 2. bölgede oynayan bir takım olursanız. Ön tarafta sayı olarak az kaldığınız zaman, üretkenliğiniz azalır. O zaman da ne oluyor, Mesut gibi oyunculardan çok fazla faydalanamazsınız. Ama bir sistem değişikliği ile iyi bir Mesut'un her zaman bu takımda oynayabileceğini düşünüyorum ben.