Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Çifte standart diz boyu" (FB GS spor haberi)

ÇİFTE STANDART DİZ BOYU



F.Bahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu… Kaleci Berke, F.Bahçe'nin daha henüz hazır kalecisi olmadığını net ortaya koydu. Yediği ilk gol, ağır bir kaleci hatası. Kale sahasının net içine düşen topu alamaması kabul edilir değil!

Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi? Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. Türk hakemliğinde çifte standart diz boyu. Cüneyt Çakır iki penaltıyı da VAR yardımı ile verdi. İkisi de doğru ama… Verilen ikinci penaltıda bir çekme var ama diğer nice maçlarda bu tür çekmelerde VAR daveti olmuyor. Bunun adı bariz bir çifte standarttır.



