Bitmeyen kabus

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 4. maçında da kazanamazken, lider Trabzonspor'la puan farkı 10'a yükseldi. Ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından sahaya mutlak galibiyet çıkan Kanarya, 33'te İrfan Can Kahveci ile penaltıyı direğe nişanladı. Konuk ekip 39'da korner sonrası Kolovetsios'la cezayı kesti: 0-1. İkinci yarı da Fenerbahçe'nin şuursuz baskısı ile başladı. Golü bulan ise yine Kayserispor oldu.

SON NEFESTE 1 PUAN

Gavranovic 61'de farkı ikiye taşıdı: 0-2. Tüm riskleri alarak yüklenen Fenerbahçe'nin karşısına direkler çıktı. Serdar Dursun, Pelkas ve Berisha ile 3 kez daha direğe takıldı Kanarya. Zajc 85'te şanssızlığı kırdı: 1-2. 90+9'da Ramazan'ın Berisha'yı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı bu kez Mesut Özil kaçırmadı. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi.