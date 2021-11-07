FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? O kulüp peşini bırakmıyor

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.
Sabah'ın haberine göre; ilk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha F.Bahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.