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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? O kulüp peşini bırakmıyor

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil'e Katar ekibi Al Sadd yeniden talip oldu. İlk etapta teklife sıcak bakmayan Özil'in, teknik direktör Vitor Pereira ile arasındaki problem devam ettiği takdirde sarı-lacivertli kulübe veda edebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yeni teklif...

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yeni teklif...

Sabah'ın haberine göre; ilk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha F.Bahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yeni teklif...

Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.

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