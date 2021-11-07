FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? O kulüp peşini bırakmıyor

F.Bahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.