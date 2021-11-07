Fenerbahçe Kayserispor maçı öncesi Vitor Pereira'dan şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

Şu an sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar bunu çok fazla konuşuyordu. 3-5-2 sistemiyle oynuyoruz artık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Bu ligi şampiyon bitirmek için hazırız ve bunu çok istiyoruz.

Hiç şüphe yok ki şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.

Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Bizi bu seyahatler de çok yorabiliyor. Sakatlıktan dönen oyuncuların bazıları da fiziksel olarak istediğimiz seviyede olmadıkları için bizimle olamayabiliyorlar. Şimdi bir milli ara var.