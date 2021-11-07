Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı (Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor.

Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarından puan çıkartamayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un Beşiktaş'ı da mağlup etmesinin ardından zirvenin 11 puan arkasında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Antwerp maçında şov yapan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Kanarya, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan, Meyer, Berisha.

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe'de hedef, Kayserispor'u mağlup edip kötü gidişi sonlandırmak ve milli araya moralli girmek.

Kayserispor ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapıyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.

MESUT VE SERDAR AZİZ YEDEKTE

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçında takımlarına önemli destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, tirbünlerin de büyük bölümünü doldurdu.