Fenerbahçe - Kayserispor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor.

Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarından puan çıkartamayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un Beşiktaş'ı da mağlup etmesinin ardından zirvenin 11 puan arkasında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Antwerp maçında şov yapan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Kanarya, Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan, Meyer, Berisha.

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe'de hedef, Kayserispor'u mağlup edip kötü gidişi sonlandırmak ve milli araya moralli girmek.

Kayserispor ise Kadıköy'den puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

KAYSERİSPOR'DA 4 İSİM YOK

Sarı-kırmızılı takımda 4 oyuncu eksik. Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek. Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.