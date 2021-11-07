FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Attila Szalai görüşme odasına! Yeni bonservisi...

Fenerbahçe Attila Szalai için harekete geçiyor. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin transfer etmek istediği Szalai ile yeni sözleşme imzalama kararı alındı. Sarı-Lacivertli Yönetimin milli arada Macar stoperin menajeri ile bir araya geleceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi. Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Macar oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

MAAŞI 1 MİLYON EUROYA ÇEKİLECEK

Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili düşünülen rakamlar da ortaya çıktı. Macar yıldızın yıllık ücretinin 500 bin Euro olduğu ve bu rakamın 1 milyon Euro'ya çıkartılacağı iddia edildi. Öte yandan sözleşmesine Fenerbahçe'nin ekonomisini yakından ilgilendiren bir madde konacak. Genç yıldız Attila Szalai'nin serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.