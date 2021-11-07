Bu ortamı gördükten sonra konuşmam!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı dün yapıldı. Divan seçimleri ile ilgili sert tartışmaların yaşandığı toplantıda başkan Ali Koç kürsüde birkaç dakika kaldı. Bazı üyelerden yönetim+kendisine gelen eleştirilere ve tartışmalara sinirlenen Koç, "Bugün az konuşacaktım. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim bu ortamı gördükten sonra. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim" dedikten sonra kürsüden indi.

BORÇ 5.4 MİLYAR TL

Fenerbahçe'nin toplam borcunun 30 Haziran 2021 itibarıyla 5 milyar 420 milyon lira olduğu bildirildi. Ali Koç'un başkanlığa seçildiği 2018 yılında 31 Mayıs tarihi itibarıyla sarı-lacivertlilerin borcu 3.2 milyar TL olarak açıklanmıştı.