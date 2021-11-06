Tahkim’den Fener’e ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti. Sarı-lacivertlilerin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'dan aldığı 64 bin TL para cezası ile olaylara karışan taraftarlarına verilen müsabakaya giriş yasağına yaptığı itirazın oybirliği ile reddedildiği açıklandı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti. Sarı-lacivertlilerin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'dan aldığı 64 bin TL para cezası ile olaylara karışan taraftarlarına verilen müsabakaya giriş yasağına yaptığı itirazın oybirliği ile reddedildiği açıklandı.