Haberler Fenerbahçe Tahkim’den Fener’e ret

Tahkim’den Fener’e ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti. Sarı-lacivertlilerin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'dan aldığı 64 bin TL para cezası ile olaylara karışan taraftarlarına verilen müsabakaya giriş yasağına yaptığı itirazın oybirliği ile reddedildiği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Tahkim’den Fener’e ret
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti. Sarı-lacivertlilerin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'dan aldığı 64 bin TL para cezası ile olaylara karışan taraftarlarına verilen müsabakaya giriş yasağına yaptığı itirazın oybirliği ile reddedildiği açıklandı.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor