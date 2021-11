Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmesi!

Aslında İstanbul'daki Sporting maçında Avrupa'ya havlu atılmıştı. Sergen hocanın haftalar önce, "Şampiyonlar Ligi yoksa Avrupa Ligi'ne devam etmeye de gerek yok" yaklaşımı, futbolcular üzerinde anlamsız bir rahatlamaya neden oldu. Ancak rahatlık virüs gibidir. Beşiktaş Avrupa arenasında demoralize olurken, ligde de moralsiz ve sıkıntılı bir havaya büründü. Trabzonspor karşılaşması G.Saray derbisinden de kritik bir viraj haline geldi. Her şeyden önce Trabzon, G.Saray değil. Silahları daha fazla olan, oturmuş ve sistemli bir takım. Hocası da formda. Evet, daha ligin üçte biri bitecek. Yenilgi tabii ki her şeyin sonu olmaz. Ama galibiyet her şeyin başlangıcı olabilir. Ligin en ofansif iki kadrosu karşılaşırken, bence sonucu teknik direktörlerin becerisi belirleyecek. Bu maç, hocaların maçı olacak.