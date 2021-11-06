Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmesi!

BİR BAŞKADIR BENİM FUTBOL İKLİMİM
Geçenlerde bir arkadaşım, "havasından mı suyundan mı nedir? Bizim takımlara gelen yabancılar bile kısa sürede değişiyor" deyince sıkıntıyla iç çektim. Hayır, havayla suyla ilgisi yok. Sıkıntı bizim "futbol gerçeklerimizde". Hocalarımızın teknik ve taktik donanımları, antrenman metotlarımız, futbolcuların takım içi ilişkileri, kulüp yöneticilerimiz, federasyon, kurullar, medya ve elbette taraftarlardan bağımsız düşünülemez bu iş. Hani bir söz var ya; biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz diye. İşte, o misal.
Açıkçası gelen yabancılar takımlarını yukarı iteceğine, sistem onları dibe doğru çekiyor. Hem fiziksel, hem mental. Hal böyle olduktan sonra yabancı sayısı yedi olmuş, sekiz olmuş ne fark eder? Elbette bu lige Pjanic, Valencia, Bakasetas gibi oyuncular gerek. Yabancı futbolcu kalitesiyle takım içinde fark yaratmalı. Ama bir yandan da işler kötü giderken duruma isyan edebilecek, karakter koyacak, futbol bilinciyle çevresini etkileyecek yapıda olmalı… Mesele yabancı kuralında değil. Mesele bizim futbol kültürümüzün çarkların içinde kaybolmayacak güçlü karaktere sahip oyuncuları bulabilmekte.