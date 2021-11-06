Osayi ile daha hızlı

Ligde cezası nedeniyle son iki maçta yer alamayan Osayi Samuel, Belçika'da formasına kavuşurken takım için önemi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile kanatları daha etkili kullanırken, hücuma da daha hızlı çıktı.
Ligde cezası nedeniyle son iki maçta yer alamayan Osayi Samuel, Belçika'da formasına kavuşurken takım için önemi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile kanatları daha etkili kullanırken, hücuma da daha hızlı çıktı. Osayi gol atamadı ancak driplingleri ile Royal Antwerp savunmasını yıpratarak, takım arkadaşlarını boş alan ve fırsatlar hazırladı.