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Osayi ile daha hızlı

Ligde cezası nedeniyle son iki maçta yer alamayan Osayi Samuel, Belçika'da formasına kavuşurken takım için önemi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile kanatları daha etkili kullanırken, hücuma da daha hızlı çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Osayi ile daha hızlı
Ligde cezası nedeniyle son iki maçta yer alamayan Osayi Samuel, Belçika'da formasına kavuşurken takım için önemi de ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu ile kanatları daha etkili kullanırken, hücuma da daha hızlı çıktı. Osayi gol atamadı ancak driplingleri ile Royal Antwerp savunmasını yıpratarak, takım arkadaşlarını boş alan ve fırsatlar hazırladı.
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